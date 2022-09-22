В Генштабе заявили, что срочников на СВО отправлять не будут

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил 22 сентября об отсутствии планов привлекать призывников к участию в спецоперации на Украине, его слова приводит пресс-служба Министерства обороны.

По заявлению Цимлянского, нынешней осенью военкоматы должны призвать 120 тысяч срочников. Как отметил представитель ГОМУ, это меньше, чем призывалось годом ранее, но указанного количество призывников силовым структурам должно хватить.

Возможность призыва студентов очной формы обучения Цимлянский опроверг. "Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", — цитирует его заявление Минобороны.

"Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут", — добавил Цимлянский. Согласно его утверждению, по истечении срока службы по призыву военнослужащих ждет демобилизация и отправка по домам.

Ранее Цимлянский перечислил, кого коснется частичная мобилизация в России.

Фото: Telegram-канал Минобороны России