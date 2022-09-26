Тихонова предложила Беглову создать наблюдательную комиссию из-за частичной мобилизации

Экс-депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова рассказала 26 сентября, что обратилась к губернатору Александру Беглову с предложением создать наблюдательную комиссию за частичной мобилизацией. Копию письма она разместила в своем Telegram-канале.

По заявлению Тихоновой, необходимость появления такого органа вызвана сообщениями о нарушениях в ходе мобилизации. Речь идет о случаях "во всех точках страны, включая Санкт-Петербург", когда повестки получали лица, не подходящие под озвученные ранее главой Минобороны Сергеем Шойгу критерии.

В письме Тихонова напомнила, что Беглов самолично возглавил комиссию по мобилизацию в Петербурге, "взяв на себя ответственность за ее проведение". "Уже сейчас стало очевидно, что действия местных военкоматов, пытающихся по привычке использовать "палочную" систему и хватать всех, кого смогут, способствуют расколу общества и распространению паники", — заявила она и высказалась в пользу создания наблюдательной комиссии.

Как полагает экс-депутат, предлагаемая комиссия "обеспечит прозрачность мобилизации и будет гарантировать выполнение условий, озвученных в Минобороны". В ее состав Тихонова считает нужным включить уполномоченного по правам человека в Петербурге, объединения солдатских матерей, некоммерческие организации, представителя местного самоуправления, входящего в состав призывной комиссии, и иных лиц.

Фото: Telegram-канал "Тихонова Надежда"