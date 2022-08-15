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Выборы - 2022

Муниципал 12:48

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ененков отправился в ЛНР

фото ЗакС политика Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ененков отправился в ЛНР

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков утром 15 августа вместе с единомышленниками отправился в Луганскую народную республику с гуманитарной миссией. Следующие две недели мундеп собирается помогать "восстанавливать жизнедеятельность" в одном из городов.  

Проводить однопартийца пришел глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин

"Как уже известно, работы много, но я уверен, что мы справимся с поставленными задачами и максимально будем полезны местному населению", - написал Ененков в своем Telegram-канале. 

Также мундеп объявил сбор средств на помощь жителям ЛНР. 

"На собранные средства я с командой сможем помочь нуждающимся. Купить дров, починить телевизор, собрать ребенка в школу и многое другое", - добавил депутат. 

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном "освобождении" Луганской народной республики в начале июля. Позже глава государства заявлял, что Россия продолжит оказывать поддержку республикам, но на полное восстановление, по его словам, потребуется не один год.  

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Евгения Ененкова


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