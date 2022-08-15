Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ененков отправился в ЛНР

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков утром 15 августа вместе с единомышленниками отправился в Луганскую народную республику с гуманитарной миссией. Следующие две недели мундеп собирается помогать "восстанавливать жизнедеятельность" в одном из городов.

Проводить однопартийца пришел глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин.

"Как уже известно, работы много, но я уверен, что мы справимся с поставленными задачами и максимально будем полезны местному населению", - написал Ененков в своем Telegram-канале.

Также мундеп объявил сбор средств на помощь жителям ЛНР.

"На собранные средства я с командой сможем помочь нуждающимся. Купить дров, починить телевизор, собрать ребенка в школу и многое другое", - добавил депутат.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном "освобождении" Луганской народной республики в начале июля. Позже глава государства заявлял, что Россия продолжит оказывать поддержку республикам, но на полное восстановление, по его словам, потребуется не один год.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Евгения Ененкова