ЗакС не спешит мобилизовываться

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Представители почти всех фракций парламента Петербурга выступили в поддержку объявленной в России частичной мобилизации. Но найти депутата, который бы сам рвался на фронт, ЗАКС.Ру не удалось.

Через час после объявления частичной мобилизации в российские войска свое заседание начало Заксобрание Петербурга. Оно обсуждало вышки операторов 4G, собак-поводырей, введение выходных для студентов-доноров и другие важные вопросы. О мобилизации за два часа работы не сказали ни слова. Утренний указ президента упомянул в своем выступлении только председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, которые выступали в качестве гостей.

После рассмотрения вопросов повестки главную тему дня все-таки подняли, но уже в коридорах Мариинского дворца.

- Конечно, я поддерживаю, я разделяю, - ответил спикер ЗакСа Александр Бельский на вопрос о мобилизации. - Если вопрос будет стоять о мобилизации конкретно меня, точно так же, как и любой гражданин Российской Федерации, приму это и пойду.

Корреспондент ЗАКС.Ру уточнил, сколько депутатов городского парламента уже попросились на фронт.

- У меня такой информации нет. Спросите у депутатов сами, - ответил Бельский.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник тоже поддерживает "непростое решение" президента. Он заявил журналистам, что сейчас у страны переломный момент, и напомнил, что волонтерами в Донбасс ездят молодогвардейцы и депутаты Госдумы.

- Как много петербургских единороссов записались добровольцами и принимают участие в боевых действиях? - спросил у него корреспондент ЗАКС.Ру. - Летом 1941 года одними из первых мобилизовались коммунисты и комсомольцы. У петербургских единороссов есть подобное массовое движение на фронт?

- Мы сегодня только в 9 утра и то не в полном объеме посмотрели выступление президента, - ответил лидер фракции "Единая Россия". - Как вы думаете, у меня есть разведданные, сколько могли записаться? Давайте подождем. Неделю-две, месяц. Но первый призыв - это люди, которые реально профессионально отслужили в армии, были в горячих точках, это боевые офицеры. Есть люди, которые по зову сердца туда поедут, но их туда не пустят. Зачем это надо? Вам зачем нужны лишние похоронки?

По мнению Крупника, партийные добровольцы могли бы работать в тылу, например, заниматься разгрузкой на железнодорожных станциях.

- Сейчас задавать вопросы, а сколько единороссов туда пойдет… Сколько нужно, столько и пойдет, - продолжил депутат. - Еще раз скажу. Нельзя нас делить в это время на партии. Это неправильно абсолютно. Сейчас не время говорить, что одна партия поехала, а другая не поехала. Это неправильно. Я считаю, что у каждой партии есть время на определение. У нас позиция четко определена - где мы и зачем. А что будет в будущем? Господь милостив.

От мобилизации у депутатов городского парламента есть бронь. Однако ничто им не мешает в непростое для страны время по собственному желанию уйти на фронт. Сделать они это могли и раньше, например, вступив в один из именных батальонов, которые формируются в Петербурге. Парламентарии хорошо питаются, хвастаются своими спортивными успехами, идейно мотивированы, многие из них - отставные офицеры. Тем не менее, до сих пор никто из ЗакСа не решился стать добровольцем.

Они уверяли, что в сложившейся обстановке перед ними много непростой работы в депутатских креслах. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов отметил, что в ближайшее время парламентариям предстоит объяснять гражданам, что будет с работой и ипотекой, если их мужа или сына призовут.

- Нам сейчас нужно в данной ситуации думать о городе, о разумных тратах, о том, чтобы бюджет работал в этой ситуации, которая сейчас сложилась, - добавил Павлов.

Объявление частичной мобилизации он объяснил политической ошибкой тридцатилетней давности, которую теперь "приходится расхлебывать".

Об ошибках прошлого заявил и замруководителя фракции КПРФ Вячеслав Бороденчик.

- Действия более решительные надо было предпринимать, наверное, еще восемь лет назад. Но так складывается ситуация, что принята мобилизация. Значит, мы должны ее выполнять. Прекратить по воле какой-то силы эти военные действия невозможно. Нужна консолидация общества для того, чтобы была одержана победа, - сказал ЗАКС.Ру Бороденчик.

Разговоры об участии народных избранников в специальной военной операции на ряду "с простыми смертными" начались еще накануне. Первый заместитель думской фракции "Справедливая Россия - За Правду" Олег Нилов предложил депутатам всех уровней и их помощникам самомобилизоваться.

Правда, на следующий день его коллега-единоросс Дмитрия Вяткин заявил, что для депутатов "написать заявление, уйти на фронт - это, наверное, самое легкое решение", однако за ними "стоят избиратели" и поэтому нужно работать на местах.

- Нилов - это "Справедливая Россия"? Ну они, действительно, очень много и часто говорят, но потом ничего не делают, - отреагировал на предложение думского депутата лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин. - Я офицер запаса, я принес присягу. В нашей стране есть главнокомандующий. Будет приказ - мы пойдем. Как сегодня сказал Леонид Эдуардович Слуцкий, референдум и частичная мобилизация - это, по большому счету, единственный на сегодня правильный путь к единению и сохранению нашего Отечества.

Однопартийка Нилова, вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина не стала дожидаться вопросов журналистов о мобилизации и сама сделала заявление для парламентского пула.

- С одной стороны, я политик, с другой - женщина, жена, мать и бабушка, - сказала Шишкина. - Могу сказать, что сегодня не самый лучший день в моей жизни. Я очень встревожена, поскольку глубоко уверена и всё моё естество говорит о том, что люди должны любить, дружить, трудиться, работать, рожать детей, но не воевать. Поэтому самым моим глубоким желанием сейчас - я молюсь об этом - является желание, чтобы мудрость политиков всех уровней преобладала и военные действия были закончены. Самой лучшей новостью для меня будет новость о том, что наступил мир.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил, что позиция его партии остается неизменной - необходимо добиваться прекращения огня.























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников