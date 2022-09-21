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Новости 10:59

Петербургский парламент предложит ввести дни отдыха для студентов-доноров

фото ЗакС политика Петербургский парламент предложит ввести дни отдыха для студентов-доноров

Заксобрание Петербурга 21 сентября приняло за основу проект федеральной инициативы в поддержку учащихся, сдающих кровь. Документ подготовили представители "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Денис Четырбок и Александр Ржаненков.

Они предложили освободить студентов от учебы в день сдачи крови и день предшествующего этому медицинского осмотра. Положенные выходные по желанию учащегося можно будет присоединить к каникулам или использовать в другое время в течение года.

В настоящее время выходные в эти предоставляются только работникам.

- Кровь — это то, что необходимо всегда. И мы постоянно испытываем дефицит этого жизненно важного компонента здоровья, - заявил депутат Крупник.

По его мнению, новый закон будет стимулировать донорство, но не станет решающим фактором для желающих сдать кровь. Крупник также подчеркнул, что этот вопрос находится вне политики.

- Предлагаю и депутатам как-нибудь всем вместе сдать кровь, - добавил единоросс.

Сергей Еремеев


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