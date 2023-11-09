Добавка бюджету от Беглова

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Поправка губернатора Александра Беглова к проекту бюджета Петербурга на 2024 год увеличивает доходы и расходы города. Последние возрастают в том числе и за счет выплат участникам СВО - плюс 2 млрд рублей, добавлению 200 млн рублей на Росгвардию и оплате аренды велотрека за 26 млн рублей. Среди увеличившихся расходов и соцвопросы: ремонт учреждений, субсидии и другое.

Ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2024 год и плановые 2025-2026 года подали 20 поправок. Одна из них - от губернатора Александра Беглова, остальные изменения предложили депутаты Законодательного собрания. Поправки парламентариев пока не опубликованы, зато комитет финансов выложил на своем сайте корректировку от Беглова.

По документу, доход бюджета увеличивается на 11 млрд рублей до 1,117 трлн рублей. Рост произошел благодаря большему поступлению налогов от использования госимущества и от оказания платных услуг властями. При этом, судя по проекту поправки, сократились доходы от продажи активов и субвенции с субсидиями от бюджета России.

Расходы Петербурга Беглов тоже хочет увеличить: на 39,2 млрд рублей до 1,33 трлн рублей. Так дефицит бюджета города станет больше на 28 млрд рублей и составит 157,7 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту поправки сообщается, что расходы увеличиваются по адресно-инвестиционной программе на 9,2 млрд рублей, по возмещению за изымаемые земельные участки на 3,7 млрд рублей, по взносам на медстрахование неработающих на 3,2 млрд рублей и по ряду других направлений. В частности, указывается увеличение общей суммы на выплаты участникам СВО на 2 млрд рублей, о чем ранее Беглов уже говорил. В общей сложности в 2024 году на это планируют потратить 5 млрд рублей.

Распределять эти деньги будет комитет по социальной политике. Ведомство же получит ещё 15,79 млн рублей на пансионат "Заря". Изначально организации из бюджета решили выделить 273 млн рублей. "Заря" в последние годы регулярно получает миллионные субсидии, а при корректировках они ещё и повышаются. Например, в бюджете на 2023 год пансионату выделили 208,8 млн рублей, затем корректировкой решили добавить ещё 26,75 млн рублей, а потом поправкой к корректировке - ещё 14 млн рублей.

В проекте поправки указано, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры должен получить дополнительный 1 млн рублей на "мероприятия по сохранности, конструктивной надежности и безопасной эксплуатации" перегона метро между станциями "Площадь Мужества" и "Лесная". Эти деньги были выделены и в 2023 году, но при корректировке бюджета средства решили забрать у ведомства.

Судя по документу, на метрополитен в 2024 году планируют потратить 30 млрд рублей. Среди планов строительство метро до Кудрово к 2029 году, продолжение линии от "Спасской" к "Морскому фасаду", развитие Невско-Василеостровской линии до станции "Зоопарк" и другие.

Горэлектротрансу намерены дать ещё 1,76 млрд рублей на перевозку пассажиров. А проект "Единое городское парковочное пространство" по созданию платных парковок должен дополнительно получить более 25 млн рублей.

Увеличиваются по документу субсидии "Водоканалу" - на 68,6 млн рублей. Деньги предназначены на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности планируют "обогатить" на 498,35 млн рублей. Из них 33,23 млн рублей предназначены на некие мероприятия по участию граждан в охране общественного порядка. Ещё 200 млн рублей Петербург передаст федеральному бюджету как софинансирование обеспечения работы Росгвардии в городе и Ленобласти.

Жилищный комитет в общей сложности получает дополнительно 409 млн рублей. Основная часть этой суммы - 290 млн рублей - должна пойти на оборудование предметами первой необходимости жилья детей-сирот. А 67,82 млн рублей из общей суммы предназначены для Фонда капремонта.

А комитету имущественных отношений дают ещё 81 млн рублей. Из них 54,9 млн рублей - на компенсации за изъятие недвижимости, а 26,1 млн рублей - плата ЗАО "Центр велоспорта "Локосфинкс" за аренду земельного участка. О какой именно аренде идет речь, в документе не уточняется. В группе центра в соцсети "ВКонтакте" опубликован анонс Региональных соревнований по велоспорту на треке с эмблемой правительства Петербурга. https://vk.com/wall-17309375_31188 Аналогичное изображение есть и на других анонсах соревнований центра.

Добавить 1,87 млрд рублей Беглов намерен на проект "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга". Ещё в его планах увеличить на 1,5 млрд рублей вложения в ремонт бюджетных учреждений. Более 4 млн рублей Беглов решил добавить на подготовку и отправку писем со своими поздравлениями к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Также предполагается сокращение на 559,5 млн рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Причина этого уменьшения не уточняется.

При этом, на будущие муниципальные выборы денег наоборот решили прибавить, как и на избрание нового губернатора. Эти голосования должны пройти в Петербурге осенью 2024 года. Изначально на них выделили 1,6 млрд рублей, а теперь решили добавить ещё 454,5 млн рублей. Вместе с ними Санкт-Петербургская избирательная комиссия получит ещё дополнительные 850,8 млн рублей. Эти деньги должны быть направлены на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента России, которые должны пройти в марте 2024 года.

София Саттарова