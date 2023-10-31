ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:05

Из бюджета Петербурга выделят 5 млрд рублей на выплаты участникам СВО

фото ЗакС политика Из бюджета Петербурга выделят 5 млрд рублей на выплаты участникам СВО

Затраты городской казны на единовременные выплаты для участников специальной военной операции в 2024 году могут составить до 5 млрд рублей, заявил губернатор Александр Беглов 31 октября во время представления проекта бюджета в Законодательном собрании, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции. На единовременные выплаты в 2024 году запланировано 3 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей будут добавлены ко второму чтению проекта бюджета, - рассказал Беглов. 

Беглов добавил, что в городе действует филиал фонда "Защитники Отечества". Там поддержку получают порядка 800 человек. 

Ранее стало известно, что Смольный намерен в рамках осенней корректировки бюджета на 2023 год дополнительно выделить 1 млрд рублей на поддержку участников СВО. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости31 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама