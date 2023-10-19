Смольный намерен выделить дополнительные деньги на поддержку участников СВО

Комитету по социальной политике выделяют дополнительный 1 млрд рублей, следует из поправки к корректировке бюджета Петербурга на 2023 год. Документ подготовил губернатор города Александр Беглов.

В поправке сказано, что средства должны пойти на реализацию определенного пункта Социального кодекса Петербурга. Этот пункт гласит, что городское правительство обязано поддерживать определенные категории граждан в связи со спецоперацией и мобилизацией, а также тех, кто вынужденно покинул территорию ЛДНР с Запорожской и Херсонской областями. В пояснительной записке к поправке указано, что 1 млрд рублей выделен на единовременные выплаты отправившимся на СВО.

Также комитету на 14 млн рублей увеличивают траты на пансионат "Заря". В рамках корректировки сумма уже должны была вырасти на 26,75 млн рублей. В "Заре" регулярно отдыхают блокадники, в том числе из других городов и стран.

Напомним, в начале сентября правительство Петербурга подготовило корректировку к бюджету на 2023 год. Законодательное собрание одобрило документ в первом чтении 11 октября. Теперь губернатор подготовил поправку к законопроекту.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру