ЗакС одобрил в первом чтении осеннюю корректировку бюджета Петербурга на 2023 год

Законодательное собрание Петербурга 11 октября рассмотрело в первом чтении законопроект о корректировке бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Из бюджета собираются распределить 44,8 млрд рублей сверхплановых доходов.

Основную часть средств намерены направить на сокращение дефицита бюджета. С таким предложением выступил губернатор Александр Беглов. Еще более 7 млрд рублей выделят на финансирование социальной сферы. В частности, на жилищную программу, покупку медикаментов для льготных категорий петербуржцев и приобретение новых объектов социальной инфраструктуры.

Законопроект представлял вице-губернатор Алексей Корабельников. Депутат Александр Шишлов задал вопрос чиновнику о резервном фонде. В частности, сколько средств было потрачено на цели, связанные с проведением специальной военной операции. Корабельников не стал подробно рассказывать об этом, отметив, что депутаты получат расшифровки трат в установленные законом сроки. Отметим, "яблочники" уже получали сведения о тратах из резервного фонда за 2022 год. Тогда 13 млрд рублей закрыли грифом "для служебного пользования".

Также перед депутатами зачитала доклад замглавы Контрольно-счетной палаты Юлия Русакова, которая положительно высказалась об осенней корректировке бюджета.

Ранее в парламент внесли проект бюджета города на 2024 год. Законопроект начнут рассматривать в Заксобрании 25 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру