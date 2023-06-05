Смольный закрыл 13 млрд рублей из резервного фонда грифом "для служебного пользования"

В отчете об исполнении бюджета за 2022 год Смольный не стал раскрывать порядка 13 млрд рублей расходов резервного фонда. Они находятся под грифом "для служебного пользования" (ДСП), рассказал ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Всего за прошедший год из фонда было израсходовано 38 млрд рублей, однако в отчете, опубликованном на сайте комитета финансов, перечислены лишь расходы на 25 млрд рублей. Оставшиеся средства могли быть потрачены в том числе на выплаты военнослужащим, а также на строительство в Мариуполе.

- Часть этих 13 млрд, которых не хватает в открытом отчете, она пошла на эти расходы, с моей точки зрения, они могут быть отнесены к тем, которые не надо обнародовать в силу законодательства, а часть — это расходы, которые, с моей точки зрения, не должны быть к тем, которые могут быть под грифом. Это первый случай в нашей бюджетной практике за все годы, - считает Вишневский.

"Яблочник" добивался раскрытия трат из резервного фонда с ноября 2022 года. Тогда чиновники утверждали, что все подробные данные будут обнародованы позже. 1 июня Вишневский снова потребовал у губернатора Александра Беглова обнародовать данные о расходовании средств резервного фонда, как этого требует закон.

О существовании расходов под грифом ДСП из резервного фонда стало известно после заседания бюджетно-финансового комитета Заксобрания, на котором рассматривали законопроект об исполнении бюджета за прошедший год. Вице-губернатор Алексей Корабельников, отвечая на вопрос Вишневского о скрытых частях расходов, объяснил, что закон не устанавливает форму, в которой должны быть представлены эти сведения. Он напомнил, что средства резервного фонда в том числе тратили на выплаты участникам специальной военной операции, членам их семей, а также на строительство инфраструктурных объектов в Мариуполе.

Согласно "публичному" отчету, больше всего средств из резервного фонда взяли на проектирование и строительство здания многопрофильного лечебного корпуса Александровской больницы. Он обошелся в 4,9 млрд рублей.

Константин Леньков