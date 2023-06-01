Вишневский требует у Беглова объяснить, на что ушли 50 млрд рублей резервного фонда

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение губернатору Александру Беглову с требованием обнародовать данные о расходовании средств из резервного фонда и представить информацию городскому парламенту. Об этом сообщили в пресс-службе "Яблока" 1 июня.

"Этот отчет должен быть одновременно с отчетом об исполнении бюджета размещен на сайте Комитета финансов. На сайте его тоже нет. Написал губернатору: отчет должен быть представлен депутатам и размещен на сайте. То, что этого не происходит, объясняется только одним: что-то упорно хотят скрыть от депутатов, а значит - и от избирателей. Но скрывать - незаконно и недопустимо", - приводит слова Вишневского пресс-служба партии.

Смольный отчитался об исполнении бюджета перед парламентом 25 мая, однако Вишневскому не удалось найти интересующей его информацию, а именно 50 млрд рублей резервного фонда.

"Яблоко" требовало раскрыть траты из резервного фонда еще осенью 2022 года. До этого правительство города сообщало, что деньги направляются на обмундирование для участников специальной военной операции и на работы по восстановлению Мариуполя, однако точных цифр в Смольном не приводили.

Константин Леньков