Узнать о расходовании резервного фонда Петербурга захотели только "яблочники" и два справоросса

Депутатский запрос фракции "Яблоко" губернатору Петербурга Александру Беглову о тратах средств резервного фонда города поддержали только представители "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов и Александр Новиков. Результаты поименного голосования опубликовал в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

За утверждение запроса проголосовали четыре парламентария: два от "Яблока" и два от СРЗП. Воздержались справоросс Андрей Алескеров, депутаты от КПРФ Вячеслав Бороденчик и Ирина Иванова, а также члены фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов и Ольга Герасина.

Остальные депутаты, в том числе полный состав фракций "Единая Россия" и ЛДПР, не голосовали и заблокировали тем самым утверждение запроса.

Резервный фонд Петербурга существует для оперативных трат. Власти города признавали, что направляют его в том числе для закупки дополнительного обмундирования мобилизованным и добровольцам, участвующим в спецоперации. Средства фонда должны были направляться и на восстановление Мариуполя. Однако чиновники Смольного в ответ на запросы Вишневского не предоставили конкретные сведения, сколько средств и на какие цели было потрачено.