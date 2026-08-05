Бельский пообещал, что депутаты вернутся в соцсети позже

Исчезновение аккаунтов депутатов Законодательного собрания связано с вопросами безопасности после атаки со стороны злоумышленников, заявил 5 августа спикер городского парламента Александр Бельский в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, депутаты вернутся в соцсети позже, пока же он рекомендовал избирателям следить за сайтом ЗакСа или обращаться в приемные парламентариев.

— У некоторых депутатов, у некоторых коллег произошло то, что взломали их странички и появилась возможность от их имени выкладывать различные посты, информацию то есть, которую они не контролируют. [...] Было принято решение, в том числе и депутатами, они сами принимали решение, либо переименовать, либо блокировать [аккаунты], чтобы не получалось так, что жители нашего города будут получать информацию не от депутата, а от какого-то неизвестного лица, — заявил председатель ЗакСа в ходе передачи "Среда Бельского".

Получать информацию о работе депутатов и отправлять обращения можно через сайт Заксобрания, продолжил Бельский. Также он рекомендовал горожанам обращаться в приемные депутатов, которые работают в каждом округе.

— Они работают, и депутаты принимают жителей. Поэтому будет чуть побольше личного общения. А как только будет восстановлено, мы сразу же проинформируем и, естественно, депутаты будут общаться в соцсетях так же, как общались раньше, — заверил Бельский.

Аккаунты депутатов и ряда кандидатов на выборы в ЗакС стали массово исчезать или меняться вечером 4 августа. Как подсчитал ЗАКС.Ру, это коснулось свыше 35 политиков. В их числе оказался и сам Бельский. Позже спикер объяснил произошедшее атакой злоумышленников на аккаунты.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру