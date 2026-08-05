Петербургские депутаты удалили свои страницы в соцсетях

Вечером 4 августа депутаты Законодательного собрания Петербурга начали массово удалять или переименовывать свои страницы в социальных сетях, обратил внимание ЗАКС.Ру. Также из Telegram, национального мессенджера "Макс" и соцсети "ВКонтакте" исчезли публичные страницы ряда кандидатов от ЛДПР, "Единой России", "Зеленых", КПРФ и "Новых людей", планирующих баллотироваться в городской парламент или Государственную думу на сентябрьских выборах.

По подсчетам ЗАКС.Ру, свыше 35 депутатов Заксобрания одновременно изменили оформление своих страниц или вовсе удалили каналы в социальных сетях и мессенджерах. Так, председатель Законодательного собрания Александр Бельский удалил страницы во "ВКонтакте", "Макс" и Telegram. Аналогичным образом поступили депутаты Константин Чебыкин, Алексей Цивилев, Александр Ржаненков, Ирина Иванова, Павел Иткин и другие.

Некоторые парламентарии только заменили фотографии на обезличенные изображения, а названия — на абстрактные выражения. Другие же вовсе удалили свои аккаунты. Например, канал депутата Марины Шишкиной теперь называется "Маш о Петербурге", а страница ее коллеги по Заксобранию Дмитрия Павлова — "За Питер". Ее легко спутать с каналом депутата Андрея Малкова, который после переименования получил название "Вперед, за Питер". Оригинальностью отличился депутат Госдумы Виталий Милонов, переименовавший публичную страницу в "Виталий выбор миллионов".

Изменения затронули и страницы кандидатов от политических партий, которые только намерены избраться в Заксобрание или федеральный парламент. Так, из канала главы отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Александра Амелина исчезла фотография, а его название сократилось до одной буквы Z. Аналогичным образом изменилось оформление страницы вице-губернатора Владимира Омельницкого, которая теперь называется "V". Аккаунт первого замкоординатора реготделения ЛДПР Ивана Есипова получил название "Путь и жизнь", а со страницы главы городского отделения "Зеленых" Кристины Черемных исчезла фамилия владелицы.

Отметим, в середине июля вопросы ведения соцсетей кандидатами, планирующими участвовать в сентябрьских выборах, обсуждались на "Экспертном клубе Петербурга". Тогда представители "Единой России" рекомендовали своим выдвиженцам осторожнее вести публичные страницы: общаться с пользователями через личные сообщения и закрыть комментарии. Аналогичные рекомендации своим кандидатам давали и в КПРФ. Представители "Зеленых" советовали внимательно следить за содержанием публикаций, а в ЛДПР оставили решение на усмотрение самих выдвиженцев.

Ранее в Петербурге депутат Заксобрания Ленинградской области Иван Апостолевский и кандидат от "Справедливой России" Ярослав Костров были арестованы на 10 суток за ссылки на запрещенные в России социальные сети. Суд признал их виновными по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), что автоматически лишило обоих возможности участвовать в выборах в течение года. После этого Апостолевского не допустили до участия в выборах, а регистрацию Кострова аннулировал Горизбирком.

Участия в выборах также лишился глава МО "Северный", кандидат в депутаты ЗакСа от "Новых людей" Юрий Куликов. Городской суд отменил решение ТИК о его регистрации по иску депутата петербургского парламента, оппонента Куликова из числа "Зеленых" Михаила Амосова. Истец указал на публикацию в соцсетях соперника, усмотрев в ней нарушение правил предвыборной агитации и авторских прав из-за нескольких секунд музыки, использованной в одном из видеороликов Куликова.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру