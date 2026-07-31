Горизбирком аннулировал регистрацию Кострова по списку в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 июля аннулировала регистрацию лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова на выборы в Законодательное собрание в составе региональной группы №2 "Справедливой России", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Основанием для этого послужил арест общественника по делу о публичном демонстрировании экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Привлечение к ответственности по этой статье на год лишает граждан возможности участвовать в выборах.

Костров был выдвинут от СР в начале месяца. Он намеревался баллотироваться не только в составе списка, но и в качестве кандидата по одномандатному округу №1. Из-за ареста он не смог выдвинуться как одномандатник. В то же время к моменту вынесения решения суда он уже сутки числился зарегистрированным кандидатом по списку. Исправить сложившуюся коллизию, при которой кандидатом числился лишенный права баллотироваться человек, постановили на заседании Горизбиркома.

Костров на заседание не пришел. Заместитель главы Горизбиркома Олег Зацепа напомнил участникам заседания о привлечении общественника к ответственности по статье 20.3 КоАП. На этом основании он предложил аннулировать регистрацию Кострова.

— С учетом того, что 203 это экстремистская тематика, другого решения у нас нет, — высказался глава ГИК Максим Мейксин.

Члены комиссии проголосовали за аннулирование регистрации Кострова.

Напомним, 14 июля Ленинский районный суд арестовал Кострова на 10 суток из-за поста пятилетней давности, опубликованного в паблике "Центрального района за комфортную среду обитания" в 2021 году. В публикации заметили ссылку на запрещенную соцсеть. Сам Костров на заседании говорил, что не является администратором сообщества и потому не может выпускать посты. Суд доводы оставил без внимания. Попытка обжаловать решение в Горсуде окончилась для активиста неудачей, в конце месяца он подал жалобу в Третий кассационный суд.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру