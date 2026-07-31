Два кандидата от "Новых людей" обжалуют отказы в регистрации на выборы в ЗакС

Петербургский городской суд 30 июля зарегистрировал иск кандидата "Новых людей" Дмитрия Маслова об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии №12, сообщила объединенная пресс-служба судов. Аналогичное обращение подал его соратник Дмитрий Гинтовт, обратил внимание ЗАКС.Ру. Последний требует отменить решение ТИК №54. Истцы считают действия теризбиркомов незаконными. Оба собирались баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга. Судебные заседания назначены на 3 августа.

Маслову отказали в регистрации кандидатом из-за неверных сведений о номере квартиры в представленных бумагах. Сам истец считает, что ТИК вовремя не сообщила о выявленных ошибках и недостатках в документах. Кандидат также требует вернуть все поданные им в избирком справки. Маслов собирался идти на выборы в петербургский парламент по избирательному округу №13 в Приморском районе.

В случае с Жаровым комиссия отказала в регистрации, сославшись на отсутствие в его документах справки об иностранных финансовых активах, ценных бумагах и акциях в зарубежных банках. Он планировал выдвигаться в Заксобрание по одномандатному округу №3 в Петроградском и Приморском районах.

ТИК №12 отказала Маслову в регистрации 22 июля. Двумя днями ранее ТИК №54 не допустила до выборов его соратника Гинтовта. Помимо них, до выборов не допустили еще четырех кандидатов "Новых людей": бывшую главу администрации МО "№72" (ныне "Николаевский") Ольгу Тенищеву, Евгения Жарова, Михаила Ковалева и Илью Болдырева. В частности, Тенищевой отказали из-за отсутствия справки об изменениях в сведениях о кандидате.

С отказами в регистрации на выборы столкнулись кандидаты и других политических объединений. Например, теризбиркомы не допустили на выборы 13 из 23 одномандатников от "Яблока". Из-за проблем с документами в регистрации также отказывали претендентам от "Справедливой России" и ЛДПР. Часть из них также планируют обжаловать решения теризбиркомов. Например, соответствующие иски подали кандидаты "Справедливой России" Ирина Туманова, Артем Хамитов и Дмитрий Рогинкин.

На этой неделе Горсуд рассмотрел первый иск, связанный с текущей избирательной кампанией в Петербурге. Так, решением суда с выборов сняли главу МО "Северный" от партии "Новые люди" Юрия Куликова. Иск в отношении муниципала подал депутат Заксобрания, идущий в парламент на новый срок под флагом "Зеленых", Михаил Амосов. Причиной для обращения стал минутный ролик в соцсетях Куликова, в котором Амосов усмотрел нарушение прав интеллектуальной собственности и правил агитации.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня. В эти даты петербуржцы также выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру