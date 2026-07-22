Кандидату "Новых людей" Гинтовту отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 54 отказала в регистрации на выборы в Законодательное собрание Петербурга кандидату "Новых людей" Дмитрию Гинтовту. Соответствующее решение появилось на сайте теризбиркома 20 июля. Гинтовт намеревался баллотироваться в парламент по одномандатному избирательному округу № 3 в Петроградском и Приморском районах.

"Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва Гинтовта Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение в Санкт-Петербурге Политической партии "Новые люди" по одномандатному избирательному округу № 3, на основании пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением кандидатом требований, установленных пунктом 3 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга", — говорится в решении ТИК.

При подаче документов Гинтовт предоставил подписанное им уведомление об отсутствии у него как кандидата в депутаты Заксобрания иностранных счетов и вкладов. В приложенной пояснительной записке он указал, что пользуется зарубежными финансовыми инструментами и неоднократно обращался к брокерам для реализации этих средств.

Согласно закону, кандидат на выборах обязан оповестить избирком об имеющихся у него иностранных счетах и предоставить документы об их ликвидации. По данным комиссии, Гинтовт не принес никаких бумаг, подтверждающих, что он избавился от зарубежных активов. В результате ТИК № 54 решила отказать кандидату в регистрации на выборы в петербургский парламент.

"Новые люди" также выдвинули Гинтовта в составе территориальной группы № 3 на выборы в Заксобрание. Кроме того, он занял пятое место в региональном списке партии на выборах в Государственную думу по Петербургу. Гинтовт хочет баллотироваться в нижнюю палату парламента и по одномандатному округу № 213. Судя по данным ГАС "Выборы", он уже подал необходимые документы для выдвижения по этим территориям. Пометки об отказе в регистрации на момент публикации заметки нет.

Также ТИК № 54 опубликовала решение об утрате статуса выдвинутого кандидата "Зеленых" Владиславом Горским. Он претендовал на выдвижение по округу № 3. Согласно документу, кандидат не донес в теризбирком необходимые бумаги для регистрации на выборы в установленные сроки.

Помимо Горского и Гинтовта, по округу № 3 подали документы экс-член ТИК Федор Агеев ("Яблоко"), депутат Заксобрания Юрий Гладунов ("Единая Россия"), Глеб Дудоладов (Справедливая Россия"), Артем Зверев (ЛДПР) и Роман Луговской (КПРФ). Из всех кандидатов статус зарегистрированного в ГАС "Выборы" пока получил только единоросс Гладунов.

Гинтовт родился в Ленинграде в 1982 году. В 2005 году закончил Государственную морскую академию имени адмирала Макарова. Сейчас работает генеральным директором в компании "РТрансИнвест". С 2023 года состоит в общественной организации "Деловая Россия" и занимает в ней должность члена совета петербургского отделения.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех городских муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру