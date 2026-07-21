Депутат ЗакСа Ленобласти Апостолевский подал документы на выборы

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский 20 июля подал документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах в региональный парламент по Сосновоборскому избирательному округу №21. О прохождении процедуры депутат сообщил в соцсетях. В начале июля политика привлекли к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), наказание по которой предусматривает недопуск кандидатов к участию в выборах в течение года.

"Подал документы на выборы в Законодательное собрание Ленинградской области по Сосновоборскому избирательному округу. Все прошло в штатном порядке, уже не первый раз прихожу в нашу избирательную комиссию. Документы приняли. После этого получил разрешение и открыл избирательный счет. Ждем результатов", — написал Апостолевский.

В беседе с ЗАКС.Ру Апостолевский заявил, что собирается повторно обжаловать постановление по статье о демонстрации экстремистской символики. В случае отказа ТИК зарегистрировать его кандидатом, парламентарий намерен обратиться в суд с жалобой на решение избиркома.

В конце июня Апостолевского выдвинули на выборы в Государственную думу по Гатчинскому округу №113. Этот округ объединяет Сосновый Бор, а также Ломоносовский, Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский и Лужский районы Ленобласти. После кандидатуру депутата утвердили на выборах в областное Заксобрание. Сосновоборский округ № 21 расположен на территории Соснового бора, а также Лебяженского, Копорского, Большеижорского, Пениковского и Оржицкого поселений.

Апостолевского задержали 9 июля при выходе из дома. В тот же день сотрудники полиции доставили в отдел бывшего главного редактора ЗАКС.Ру Олега Мухина. На следующий день Смольнинский районный суд назначил обоим по 10 суток ареста по статье о демонстрации запрещенной символики. Поводом для преследования Апостолевского стали ссылки на запрещенные в России соцсети, размещенные в публикациях 2018 года. Лица, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики, не могут участвовать в выборах любого уровня в течение года.

После 10 суток ареста по этой статье получил кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Ярослав Костров. Стороны защиты пытались обжаловать решения нижестоящих инстанций, однако Горсуд оставил в силе аресты Апостолевского, Кострова и Мухина. В воскресенье Апостолевский и Мухин вышли из ИВС, Костров на момент публикации заметки остается под арестом.

Апостолевский родился в 1995 году в Мурманской области. Окончил факультет политологии СПбГУ и факультет государственного управления МГУ имени Ломоносова. В период с 2019 по 2021 год заседал в совете депутатов Сосновоборского городского округа, а в 2021 году прошел в Заксобрание Ленобласти по Сосновоборскому одномандатному округу № 21 и возглавил парламентскую фракцию КПРФ.

Выборы в Заксобрания Ленобласти состоятся 20 сентября. В Петербурге в дни голосования также пройдут выборы депутатов Госдумы, городского парламента и МО "Автово". В трех муниципалитетах теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру