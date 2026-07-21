Участница праймериз ЕР передумала идти в ЗакС от "Зеленых"

Петербургская избирательная комиссия на заседании 21 июля исключила из списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание Наталью Пыриг, выдвинутую партией "Зеленые" в составе региональной группы №12. Кандидат сама отказалась от дальнейшего участия в избирательной кампании. Еще весной 2026 года она участвовала в праймериз "Единой России".

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин сообщил, что Пыриг воспользовалась правом отказаться от выдвижения, предусмотренным городским законодательством. Члены ГИК поддержали решение единогласно.

— В любое время, но не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии соответствующих обстоятельств — даже за один день до первого дня голосования кандидат может подать заявление и отказаться от дальнейшего участия в выборах, что и сделала Наталья Игоревна Пыриг. Заявление такое есть. Проектом решения предлагается исключить ее из региональной группы №12, — сказал Кузьмин.

В ГАС "Выборы" карточка кандидата на момент заседания оставалась доступной. В ней указывалось, что Пыриг зарегистрирована на выборах. Согласно размещенным данным, она родилась в Ленинграде в 1985 году, окончила Петербургский государственный университет имени Лесгафта и сейчас возглавляет Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района.

Отметим, весной 2026 года Пыриг участвовала в праймериз "Единой России". Тогда она претендовала на выдвижение в составе региональной группы №10, однако не прошла по итогам голосования. На сайте петербургских праймериз Пыриг указана как беспартийный кандидат.

Горизбирком зарегистрировал список кандидатов "Зеленых" 2 июля. Партия стала первым объединением в Петербурге, прошедшим этап регистрации списка. Первую тройку общегородской части списка составили депутат Заксобрания Марина Шишкина, глава реготделения Кристина Черемных и депутат Любовь Менделеева. По одномандатным округам решили пойти депутаты парламента Михаил Амосов и Андрей Алескеров — партия выдвинула их по округам №6 и №16 соответственно.

В июле глава отделения "Новых людей" в Московском районе Андрей Денисов перешел в ЛДПР и был выдвинут партией на довыборах в МО "Новоизмайловское". Ранее участник праймериз "Единой России" Артем Николаев вступил в партию "Новые люди". Партийные переходы затронули и Ленинградскую область: в начале июля депутат регионального Заксобрания Александр Перминов покинул "Справедливую Россию" и присоединился к "Зеленым".

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно в эти даты пройдут выборы депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру