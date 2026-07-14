Депутат ЗакСа Ленобласти Перминов ушел из "Справедливой России" к "Зеленым"

Действующий депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Перминов покинул "Справедливую Россию" и пополнил ряды "Зеленых". О переходе сообщили 14 июля на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию экологической партии в Петербурге и Ленобласти.

Вместе с Перминовым в мероприятии участвовали председатель регионального отделения партии "Зеленые" в Ленобласти Сергей Лисовский и депутат Заксобрания Петербурга Марина Шишкина. Лисовский объявил о переходе областного парламентария к "Зеленым", после чего модератор попросила Перминова объяснить причины такого решения.

— Это мое добровольное и осознанное решение. На протяжении последних лет и последнего года, та кадровая чехарда, которая происходит сейчас в региональном отделении "Справедливой России", публичные и непубличные скандалы, выходы и исключения членов партии — это не про развитие. Это в большей степени про стагнацию. И, к сожалению, принимать в этом участие я не могу, — заявил Перминов.

Участники пресс-конференции также заявили, что намерены развивать экологическую повестку в двух регионах и рассчитывают сформировать "новую политическую силу", ориентированную на решение вопросов охраны окружающей среды. Перминов добавил, что считает проблемы экологии одними из ключевых, поэтому программа "Зеленых" ему интересна и он хочет участвовать в продвижении их повестки.

— Программа партии "Зеленые" для меня близка. Она была всегда со мной. Темы, которые поднимаются, — проблемы экологии, охраны окружающей среды, вопросы, связанные с качеством жизни человека в природе, — они для меня важны, — сказал Перминов.

Перминов родился в 1979 году в Сосновом Бору. В 2001 году он возглавил реготделение Партии российских регионов в Ленобласти. Впоследствии объединение преобразовали в партию "Родина", а затем — в "Справедливую Россию". В разные годы Перминов занимал руководящие должности в реготделении партии. В 2011 году он стал депутатом Заксобрания Ленобласти, после его избирали в региональный парламент в 2016 и 2021 годах. С 2011 года он возглавляет фракцию "Справедливая Россия — За правду" в областном парламенте. В 2015 и 2020 годах политик также баллотировался на выборах губернатора Ленобласти.

В марте 2026 года в областном штабе "Справедливой России" произошел раскол. Руководство партии отстранило главу отделения СР в Ленобласти Игоря Новикова от должности. После этого он и его соратники заявили о желании покинуть объединение. Руководить отделением СР в Ленобласти назначили депутата Госдумы Елену Драпеко.

В Петербурге основу команды "Зеленых" на сентябрьских выборах составляют бывшие представители СР. В экологическую партию перешли действующие депутаты городского парламента из фракции "Справедливая Россия — За правду": Марина Шишкина, Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Любовь Менделеева. В 2023 году фракция объявила о разрыве отношений с партией из-за разногласий с ее лидером Сергеем Мироновым, а в марте 2026 года парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве с "Зелеными".

Это не первый случай смены партийной принадлежности в преддверии сентябрьских выборов. В июле 2026 года глава отделения "Новых людей" в Московском районе Андрей Денисов перешел в ЛДПР и стал кандидатом от партии на довыборах в МО "Новоизмайловское". До этого участник праймериз "Единой России" Артем Николаев стал членом партии "Новые люди".

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах состоятся довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Законодательное собрание Ленинградской области