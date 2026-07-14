Экс-глава ГИК Миненко скончался после продолжительной болезни

Бывший председатель Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко скончался 13 июля после продолжительной болезни, сообщил утром 14 июля нынешний глава ГИК Максим Мейксин в социальных сетях. Миненко ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он возглавлял Горизбирком с 2018 по 2020 годы.

"Для всех, кто знал Виктора Александровича, он навсегда останется образцом порядочности, верности долгу и уважительного отношения к людям", — написал Мейксин в социальных сетях.

Глава ГИК отметил профессионализм Миненко и назвал его "настоящим патриотом своего города и своей страны". Также он принес соболезнования родным и близким покойного.

Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. С 1979 по 1997 годы служил в Вооруженных силах, позже работал в Министерстве юстиции, был федеральным инспектором в Смоленской области и главным федеральным инспектором в Свердловской области. В марте 2012 года был назначен на должность главного федерального инспектора по Петербургу. Горизбирком он возглавил в июле 2018 года, в ноябре 2020 года покинул пост. На смену ему пришла Наталья Чечина, а сам он перешел на работу в аппарат полпреда по СЗФО. Как отмечает "Фонтанка", скончался Миненко в должности спецпредставителя губернатора Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия