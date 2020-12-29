Экс-глава Горизбиркома Миненко стал помощником Гуцана

Бывший глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко перешел на работу в аппарат президентского полпреда по Северо-Западному федеральному округу Александра Гуцана, что отображено на сайте этого ведомства. Назначенец получил должность помощника Гуцана, причем, в отличие от шести других помощников, сфера его компетенции никак не определена.

Примечательно, что в ноябре губернатор Александр Беглов уволил Миненко на следующий день после вручения ему государственной награды и публичного признания успехов Горизбиркома под руководством чиновника. Между этими двумя событиями случилось публичное выступление главы ЦИК Эллы Памфиловой, отказавшейся верить в награждение аппаратчика, к которому у нее давно имелись серьезные претензии. Новым главой петербургского избиркома стала Наталья Чечина, бывшая коллега Беглова по работе в администрации Курортного района.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.