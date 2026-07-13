Кострова оставляют на ночь в отделе полиции

Правоохранители оставляют на ночь в отделе полиции лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова, об этом общественник сообщил в социальных сетях вечером 13 июля. Корреспонденту ЗАКС.Ру он уточнил, что, предположительно, судебное заседание по его делу могут назначить на 11:00 вторника, 14 июля.

"Собираются оставлять на ночь. [...] Хотя материалы дела сегодня вроде все же обещают показать", — написал общественник в 18:03.

О своем задержании Костров сообщил незадолго до полудня. Его отвезли во 2-й отдел полиции Адмиралтейского района, где он находится до сих пор. По информации "Фонтанки", активисту вменяют публикацию ссылок на запрещенные социальные сети. На прошлой неделе по аналогичной причине суд арестовал на 10 суток градозащитника Олега Мухина и главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Ивана Апостолевского, их привлекли по статье о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Костров выдвинут "Справедливой Россией" в петербургский ЗакС одномандатному округу №1 и в составе территориальной группы №2. Как одномандатник, он должен до 18 июля включительно предоставить документы в избирательную комиссию. Списки СР на выдвижение утром заверил Горизбирком. Кроме того, в случае привлечения по статье 20.3 КоАП он на год лишится права участвовать в выборах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру