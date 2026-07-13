Парфенчиков поручил проверить цены на АЗС в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил оперативному штабу вместе с контрольно-надзорными органами тщательно проверить обоснованность стоимости топлива на АЗС. Такое решение Парфенчиков принял после того, как увидел сообщения жителей Карелии о завышении цен на топливо.

"Поручил оперативному штабу во главе с премьер-министром Карелии Андреем Сергеевым подключить контрольно-надзорные органы. Будет проведена тщательная проверка обоснованности цен на топливо. Любые спекуляции и завышения должны быть пресечены", - написал Парфенчиков 13 июля в соцсетях.

Кроме того, глава Карелии заявил, что некоторые АЗС готовы возобновить продажу топлива в канистрах. Однако ограничения сохраняются, чтобы предотвратить большие очереди на заправках, сообщил Парфенчиков.

Также глава региона заявил, что топливо на заправки в регионах доставляется быстрее. Начались поставки бензина на независимые АЗС. При этом ситуация с поставками топлива стабилизировалась не во всех районах региона, сообщил глава Карелии. Он назвал решение топливного вопроса приоритетом работы властей республики.

Ранее главы других регионов СЗФО высказывались об ограничениях на продажу бензина. Власти Мурманской области заявили, что меры приняли для равномерного распределения запасов топлива между гражданами. В Коми, в свою очередь, сообщили о временном характере ограничений на продажу бензина. Глава Вологодской области Георгий Филимонов призывал граждан "с пониманием" отнестись к текущей ситуации на топливном рынке в стране и "не поддаваться ажиотажу".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру