Первый зампрокурора Петербурга Винецкий может перейти на Кубань

Президент Владимир Путин выдвинул первого зампрокурора Петербурга Виктора Винецкого на должность прокурора Краснодарского края, сообщил сенатор Андрей Клишас в социальных сетях 13 июля. Кандидатура Винецкого поступила для консультаций в Совет Федерации.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций по кандидатурам: [...] Винецкого Виктора Владимировича — для назначения на должность прокурора Краснодарского края", — написал Клишас в социальных сетях.

Сенатор добавил, что комитеты Совфеда проведут консультации на заседании в четверг, 16 июля.

Винецкий родился в 1980 году, окончил филиал Юридического института МВД во Владивостоке и там же начал карьерный путь с должности помощника прокурора Советского района города. К 2007 году дослужился до поста зампрокурора Первомайского района Владивостока. Оттуда в 2012 году перешел на должность зампрокурора Пушкинского района Петербурга.

С тех пор и до настоящего времени Винецкий работал в Северной столице. К 2015 году он успел побывать начальником второго зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, органов МЧС и юстиции, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Затем, до 2022 года, он возглавлял прокуратуру Невского района, после чего был назначен на нынешнюю должность.

В предыдущий раз заметные перестановки в прокуратуре Петербурга произошли в конце марта, когда прежний прокурор города Виктор Мельник был назначен заместителем генерального прокурора. Городскую прокуратуру возглавил Андрей Гуришев.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга