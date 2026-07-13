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Новости 13 июля 2026, 15:26

Первый зампрокурора Петербурга Винецкий может перейти на Кубань

фото ЗакС политика Первый зампрокурора Петербурга Винецкий может перейти на Кубань

Президент Владимир Путин выдвинул первого зампрокурора Петербурга Виктора Винецкого на должность прокурора Краснодарского края, сообщил сенатор Андрей Клишас в социальных сетях 13 июля. Кандидатура Винецкого поступила для консультаций в Совет Федерации.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций по кандидатурам: [...] Винецкого Виктора Владимировича — для назначения на должность прокурора Краснодарского края", — написал Клишас в социальных сетях.

Сенатор добавил, что комитеты Совфеда проведут консультации на заседании в четверг, 16 июля.

Винецкий родился в 1980 году, окончил филиал Юридического института МВД во Владивостоке и там же начал карьерный путь с должности помощника прокурора Советского района города. К 2007 году дослужился до поста зампрокурора Первомайского района Владивостока. Оттуда в 2012 году перешел на должность зампрокурора Пушкинского района Петербурга.

С тех пор и до настоящего времени Винецкий работал в Северной столице. К 2015 году он успел побывать начальником второго зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, органов МЧС и юстиции, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Затем, до 2022 года, он возглавлял прокуратуру Невского района, после чего был назначен на нынешнюю должность.

В предыдущий раз заметные перестановки в прокуратуре Петербурга произошли в конце марта, когда прежний прокурор города Виктор Мельник был назначен заместителем генерального прокурора. Городскую прокуратуру возглавил Андрей Гуришев.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга


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