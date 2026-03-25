Гуришев сменил Мельника на должности прокурора Петербурга

Президент Владимир Путин перевел Виктора Мельника с поста прокурора Петербурга на должность заместителя генерального прокурора России, соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации 25 марта. Одновременно на пост городского прокурора утвержден Андрей Гуришев. Документ вступает в силу с момента опубликования.

"Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа.

Также на должность прокурора Ленинградской области назначен Петр Забурко. Его предшественник Сергей Жуковский покинул свой пост в конце 2025 года.

Об уходе Мельника с занимаемого поста стало известно двумя неделями ранее. Сенатор Андрей Клишас сообщил 12 марта, что Путин рекомендовал Гуришева на пост прокурора Петербурга, а Мельника предложил сделать замгенпрокурора. После этого претенденты на новые должности выступили перед сенаторами. В ходе обсуждения Клишас попросил Гуришева проследить за предстоящими выборами в Северной столице.

Андрей Казарлыга / Фото: Генеральная прокуратура