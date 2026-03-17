Мельник ответил на вопросы сенаторов перед назначением в Генпрокуратуру

В Совете Федерации 17 марта состоялись консультации по вопросу о назначении руководителя прокуратуры Петербурга Виктора Мельника на пост заместителя генерального прокурора. Представители комитетов верхней палаты парламента поддержали кандидатуру, предложенную президентом – свою позицию о возможности назначения Мельника они направят спикеру Валентине Матвиенко. Ожидается, что Мельник будет присутствовать на пленарном заседании Совфеда 18 марта.

Мельник в Генеральной прокуратуре будет отвечать за Дальневосточный федеральный округ. Перед собравшимися он заявил, что это одно из самых приоритетных направлений, а сам регион уникальный и перспективный. Он уверен, что при консолидации усилий профильных министерств и ведомств ДФО станет "жемчужиной" страны.

Сенаторов интересовала работа Мельника в Северной столице и работа городской прокуратуры в части профилактики преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и борьбы с нелегальной миграцией. Интересовались в частности познаниями кандидата в проблематике Дальневосточного федерального округа.

– Хочу поддержать Виктора Дмитриевича при назначении на должность заместителя генерального прокурора. За время работы прокурором Санкт-Петербурга Виктору Дмитриевичу удалось в сознании граждан города сделать, казалось бы, необыкновенную вещь, потому что в общественном сознании прокурор - это всегда обвинитель. Виктор Дмитриевич, вам благодарность за как прокурору не только как обвинителю, но и как защитнику прав граждан. И в сфере ЖКХ, и в сфере борьбы с мошенничеством, за что вам спасибо, – поддержала Мельника сенатор Людмила Нарусова.

С Нарусовой согласился сенатор от Петербурга Андрей Кутепов, который отозвался о Мельнике как он высокопрофессиональном человеке. Он добавил, что очень тесно взаимодействовал с прокурором Петербурга последние пять лет.

Также на заседании сенаторы поддержали кандидатуры Андрея Гуришева на пост прокурора Петербурга и Петра Забурко на пост прокурора Ленинградской области. Все трое предложены к назначению президентом Владимиром Путиным.

Виктор Мельник занимает пост прокурора Петербурга с декабря 2021 года. В органах прокуратуры он работает с 2001 года. С сентября 2025 года Генеральную прокуратуру возглавляет Александр Гуцан, который до назначения семь лет занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

