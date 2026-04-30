Глава Дагестана Меликов покидает должность

Губернатор Республики Дагестан Сергей Меликов, возглавлявший регион с 2021 года, покидает пост, передает 30 апреля РИА "Новости" со ссылкой на заявления президента Владимира Путина во время встречи с представителями региона в Кремле. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил на пост главы республики Федора Щукина. Сейчас он выступает председателем Верховного суда Дагестана. Путин поддержал эту кандидатуру.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше," - цитирует президента информагентство.

Президент не уточнил, какой пост теперь будет занимать Меликов. На встрече он также обсудил с представителями региона, как регион восстанавливается после масштабного наводнения, случившегося в конце марта-начале апреля.

Меликов родился в 1965 году в Московской области. Работал в Северо-Кавказском округе внутренних войск МВД России. В 2014 году стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Входил в совет безопасности России. В 2019 году стал членом Совета Федерации. Через год Меликова назначили на пост заместителя главы Дагестана. В октябре 2021 года его избрали главой республики.

Щукин, чью кандидатуру одобрил Путин, родился в 1976 году в Нижегородской области. Работал юрисконсультом, затем стал судьей. В 2013 году возглавил Семеновский районный суд Нижегородской области. В 2020 году занял пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. Верховный Суд Дагестана Щукин возглавляет с 2024 года.

