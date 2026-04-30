Экс-сотрудника полиции обвинили в хищении 9 млн рублей

Следственный комитет по Петербургу возбудил дело в отношении бывшего сотрудника полиции, сообщили 30 апреля в пресс-службе ведомства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и в краже (ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемый прибыл в апарт-отель на Социалистической улице для выполнения задания. Во время задержания фигурант дела вместе с иными лицами якобы ударил гражданина в область головы. Также обвиняемый обнаружил у мужчины 13 млн рублей, из которых мог похитить более 9 млн, полагают следователи.

Возможный факт нарушения закона выявили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В скором времени фигуранту выберут меру пресечения. По статье о превышении должностных полномочий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. За кражу грозит заключение на срок до десяти лет.

В середине апреля в Петербурге майора полиции и его соучастника обвинили в сбыте наркотиков. Следователи полагают, что они продали неизвестному покупателю запрещенное вещество, связавшись с ним в интернете.

