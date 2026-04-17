Майора полиции обвинили в сбыте наркотиков в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга 17 апреля арестовал до 30 мая старшего референта пресс-службы главка, майора полиции Ивана Евтеева и его предполагаемого соучастника Кирилла Голубева, обвиняемых по статье о незаконном сбыте или пересылке запрещенных веществ с использованием служебного положения (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, не позднее 27 марта майор полиции Евтеев и Голубев, находясь рядом с домом на Московском проспекте, продали неназванному покупателю запрещенное вещество, связавшись с ним через интернет. В среду их задержали и предъявили обвинение.

По информации "Фонтанки", Евтеева задержали сотрудники управления службой безопасности в Невском районе, а другого фигуранта дела — в Адмиралтейском. Накануне, 16 апреля, в квартире полицейского следователи провели обыск. "Фонтанка" также утверждает, что Евтеев, работавший в пресс-службе петербургского главка, находился на грани увольнения, регулярно получал взыскания от руководства, а также предупреждение о неполном служебном соответствии, в связи с чем в ведомстве проводили проверку его профессиональной пригодности. На момент задержания и предъявления обвинения Евтееву проверку не успели завершить, сообщает "Фонтанка".

Обвиняемые просили назначить им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Санкция вменяемой статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, а также запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет.

В середине марта трое бывших сотрудников полиции получили сроки от 11 до 13 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взяток от петербурженки, занимающейся проституцией (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

