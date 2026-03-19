Полицейские выслушали приговор по делу о взятках от путаны

Красногвардейский районный суд приговорил к лишению свободы трех бывших сотрудников полиции по делу о получении взяток от петербурженки, занимающейся проституцией, сообщила 19 марта объединенная пресс-служба судов города. Им были предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Вместе с ними приговор выслушал их знакомый, обвиненный в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Экс-замначальника отделения по борьбе с преступлениями против личности районного УМВД Теймур Гусейнов и экс-оперуполномоченный Павел Чепуркин получили по 11 лет колонии строгого режима и выплате 2,5 млн и 2 млн штрафа соответственно. Их коллега Николай Пронин — 13 лет колонии и штраф в размере 3,5 млн рублей. Наконец, посредник Даниил Молодцев был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Также суд конфисковал в доход государства 450 тысяч рублей и лишил фигурантов специальных званий.

Как установил суд, в 2023 году Гусейнов, Чепуркин и Пронин вступили в преступный сговор для систематического получения взяток от женщин, оказывающих интим-услуги. В августе они привлекли к участию в схеме двух знакомых, одним из которых был Молодцев. После этого, 21 августа, неназванный знакомый списался с секс-работницей, побывал у нее на квартире и, после получения услуг от гражданки, впустил внутрь полицейских.

Девушку увезли в УМВД по Красногвардейскому району, где от нее потребовали 50 тысяч рублей сейчас и по 100 тысяч рублей ежемесячно, передает судебная пресс-служба. Задержанная с условиями согласилась, после чего все вернулись к ее дому и она передала Пронину требуемую сумму. Каждый из полицейских получил по 15 тысяч рублей, а их соучастникам на двоих достались пять тысяч.

Спустя месяц девушка обратилась в Управление собственной безопасности МВД. В рамках оперативно-розыскных мероприятий она передала 50 тысяч рублей соучастникам полицейских в качестве выплаты части от оговоренных 100 тысяч рублей. После сотрудники УСБ задержали Молодцева, при этом его сообщник смог скрыться. В тот же день беглец встретился с полицейскими у ТРК "Заневский каскад", где их и задержали.

Гусейнов, Чепуркин и Молодцев в суде вину не признали. В отличие от них, о частичном признании вины заявил Пронин. При этом он уточнил, что не согласен с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку "не злоупотреблял служебными полномочиями", уточнили в пресс-службе судов.

