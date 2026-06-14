Путин поздравил Трампа с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Сегодня, 14 июня, американский лидер отмечает 80-летие. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, разговор глав государств продлился 55 минут. Российская сторона не отравляла подарков на Запад, уточнил Ушаков. Сама беседа носила дружеский и откровенный характер.

"Как вы понимаете, состоялся не только обмен любезностями. Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания: лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон", – заявил Ушаков (цитата по пресс-службе Кремля).

Путин во время беседы "не скрывал свое уважение" бойцовским качествам коллеги, а также отметил его способность "держать удар", "преодолевать препятствия" и "настойчиво добиваться своих целей". Слова Путина тронули Трампа, отметил Ушаков. По его словам, Трамп поблагодарил Путина за звонок, подчеркнув, что он был первым иностранным лидером, который позвонил в этот день в Белый дом.

Сторонам удалось согласовать визит делегации из США в составе спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в "ближайшее время". Путин и Трамп также обсудили украинский конфликт.

"Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семёрки". Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено", – сказал Ушаков.

Ранее в этот день президент Путин поздравил с юбилеем российского режиссера Александра Сокурова, который отмечает 75-летие.

Константин Леньков / Фото: Кремль