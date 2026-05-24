Единороссы открыли ситуационный центр по наблюдению за праймериз

Начал работать ситуационный центр по наблюдению за ходом предварительного голосования "Единой России" в Москве, сообщили в пресс-службе партии 24 мая. Он создан, чтобы IT-специалисты, юристы и журналисты круглосуточно наблюдали за проведением праймериз. Подобные центры появятся во всех регионах страны, заявили единороссы. Также состоялась процедура разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования.

"Я хочу пожелать нашим коллегам из региональных центров, из федерального центра очень плодотворной, очень скрупулезной работы по наблюдению за электронным предварительным голосованием. Пусть победят сильнейшие," - заявил член Генсовета партии Сергей Перминов.

Праймериз "Единой России" пройдет с 25 по 31 мая. В 2026 году проголосовать могут зарегистрированные участники из всех регионов страны. Процедура пройдет в онлайн-формате с верификацией через Госуслуги.

В 2026 году на праймериз ЕР заявились более 20 тысяч кандидатов на всех уровнях выборов. Регистрация кандидатов продлилась до 14 мая.

В петербургском ядре партии не сообщили об открытии ситуационного центра по наблюдению за праймериз в регионе.

Весной 2025 года члены "Единой России" также запускали работу центра по наблюдению за ходом праймериз. Тогда в регионах России проходили выборы губернаторов, депутатов парламентов, а также муниципальные выборы.

