Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах Петербурга

По состоянию на 9 июля Роспотребнадзор признал пригодными для купания два из 24 петербургских пляжей, сообщили в пресс-службе ведомства. По итогам лабораторных исследований требованиям соответствует вода в Первом Суздальском озере в Выборгском районе и Безымянном озере в Красносельском районе.

Эксперты отобрали 72 пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По информации представителей Роспотребнадзора, состояние 21 городских пляжей не отвечает гигиеническим нормативам. В их числе Второе и Третье Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, пляж "Морские Дубки" в Приморском районе, Колонистский пруд в Колпино, а также пляжи Финского залива и озера Разлив в Курортном районе.

Специалисты взяли 120 проб воды в 20 зонах на территории Ленобласти. Безопасными для купания признаны семь пляжей на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское, а также на реке Бурная в Приозерском районе. По данным Роспотребнадзора, остальные 13 водоемов региона не соответствуют гигиеническим нормам.

В конце июня Роспотребнадзор разрешал купаться в трех водоемах на территории Петербурга. Помимо Безымянного и Первого Суздальского озера, представители ведомства признали пригодным пляж на Втором Суздальском озере.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру