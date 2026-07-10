Патрушев и Беглов осмотрели рыбопромысловые суда на "Северной верфи"

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев 10 июля посетил с губернатором Петербурга Александром Бегловым судостроительный завод "Северная верфь" в Кировском районе. Они осмотрели два рыбопромысловых судна — морозильный ярусолов-процессор "Марлин" и траулер-процессор "Капитан Геллер".

„Северная верфь" — флагман нашей индустрии. Промысловые суда „Марлин" и „Капитан Геллер" — яркое подтверждение того, что петербургские корабелы способны выпускать продукцию мирового уровня, вносить важный вклад в технологическое лидерство страны и укрепление позиций Петербурга как ведущего центра отечественного судостроения", — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

В ходе осмотра Беглов и Патрушев проверили жилой блок "Марлина", состояние ходового мостика судна, камбуза и рыбофабрики. В рамках осмотра процессора "Капитан Геллер" губернатор и зампред правительства оценили качество тралового комплекса, ходового мостика, жилого блока, камбуза и машинного отделения.

"Марлин"— это судно, предназначенное для ярусного лова рыбы, кальмаров и крабов. Ярусный лов считается одним из наиболее экологичных способов добывания рыбы. Производительность судна достигает 25 тонн готовой продукции в сутки. На следующей неделе оно должно отправиться в порт Мурманска. "Капитан Геллер" совмещает функции лова рыбы с ее глубокой переработкой прямо на борту. Траулер-процессор может перерабатывать до 150 тонн рыбы в сутки и выпускать до 100 тонн филе, а также консервы и рыбную муку. Сейчас судно готовится к заключительному этапу ходовых испытаний.

"Северная верфь" работает с 1912 года. На полях ПМЭФ в 2025 году город и Объединенная судостроительная корпорация договорились о масштабной модернизации предприятия. Проект стоимостью около 300 млрд рублей должен увеличить производственные мощности верфи в 16 раз. Площадь предприятия хотят увеличить почти в два раза. Общая территория завода составит 100 гектаров.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный