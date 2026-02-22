ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 февраля 2026, 13:42

Площадь "Северной верфи" вырастет почти вдвое

Площадь "Северной верфи" вырастет почти вдвое

На территории "Северной верфи" до 2030 года появится инфраструктура для строительства новых судов, написали 22 февраля в пресс-службе правительства Петербурга. Предполагается, что площадь завода увеличится почти в два раза и составит в итоге 100 гектаров.

Как сообщили в Смольном, в "Северной верфи" построят современный сухой док, новые эллинги, причалы и крановое оборудование. 

"После обновления завод получит около 4 тысяч новых рабочих мест и усилит позиции Петербурга как центра судостроения", - отметила пресс-служба.

Модернизацию проведут в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Петербургом и Объединенной судостроительной компанией на ПМЭФ в 2025 году.

В августе 2025 года на "Северной верфи" спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько". В его закладке участвовал президент Владимир Путин.

Судостроительный завод "Северная верфь" основали в 1912 году. С 1948 по 1988 год он носил имя Андрея Жданова. В 1998 году предприятие одним из первых в России получило лицензии на все виды работ в сферах строительства, переоборудования, модернизации и утилизации судов.

Дарья Нехорошева / Изображение: Смольный


