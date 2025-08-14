ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
14 августа 2025

На "Северной верфи" спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"

В Петербурге на территории "Северных верфей" 14 августа прошла торжественная церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько". На мероприятии присутствовали губернатор Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев, а также помощник президента России Николай Патрушев и гендиректор ОСК Андрей Пучков. 

"Мы спустили на воду очередной фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько". Сегодня фрегат впервые коснулся воды. И с этого момента начал свою настоящую морскую жизнь. Убеждён, что его боевой путь будет таким же славным, как жизненый путь адмирала Амелько, имя которого уже носит корабль", - цитирует слова Моисеева пресс-служба Смольного. 

В закладке фрегата "Адмирал Амелько" весной 2019 года принимал участие президент Владимир Путин. Как уточняют в пресс-службе администрации Петербурга, фрегат может действовать против авианосных групп и других надводных целей. Также корабли этого проекта могут обеспечивать противовоздушную оборону, поддержку десанта, а также наносить удары по морским и наземным целям.  

Напомним, до конца 2025 года планируется начать модернизацию "Северной верфи". Соглашение между городом и ОСК на 300 млрд рублей было подписано летом на Петербургском международном экономическом форуме.

Константин Леньков / Фото Смольный


