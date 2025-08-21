Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда отменили из-за отсутствия заявок

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила проведение экзамена для кандидатов в председатели Верховного суда России, сообщается на сайте ведомства 21 августа. Причиной отмены стало отсутствие заявок на прохождение тестирования.

"В связи с отсутствием заявлений и документов, перечисленных в пункте 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - говорится на сайте Верховного суда.

Полномочия бывшей главы Верховного суда Ирины Подносовой были прекращены в конце июля в связи с ее смертью. Тогда же график проведения квалификационного экзамена на должность судьи был дополнен датой 21 августа в связи с открытием вакантной должности председателя.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, без сдачи экзамена подать заявление о рекомендации на вакантную должность могут действующие судьи и судьи, находящиеся в отставке не более трех лет, а также кандидаты и доктора юридических наук и обладатели почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Прием заявления от претендентов на пост главы Верховного суда будет осуществляться до 25 августа. По информации "Ведомостей", среди кандидатов на эту должность значится председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Напомним, предыдущая глава Верховного суда Ирина Подносова скончалась 22 июля в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Ее похоронили в городе Луга Ленинградской области.

фото: ЗАКС.Ру