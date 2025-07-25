Главу Верховного суда РФ Подносову похоронили в Ленобласти

Председателя Верховного суда России Ирину Подносову похоронили 25 июля в городе Луга Ленинградской области, сообщила пресс-служба Ленинградского областного суда. Глава ВС РФ скончалась 22 июля на 72-м году жизни.

На траурной церемонии присутствовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель регионального Заксобрания Сергей Бебенин и и. о. председателя Верховного суда Юрий Иваненко. Кроме того, проститься с Подносовой пришли руководители судов Ленобласти, главы различных судебных организаций и ряд других представителей судебной сферы.

Напомним, днем ранее, 24 июля, в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания с Подносовой. Среди гостей присутствовал также президент России Владимир Путин.

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ имени А. Жданова (ныне - СПбГУ). Известно, что она училась на одном курсе с Владимиром Путиным. В ходе своей карьеры Подносова работала в судах Ленинградской области, в частности, с 2017 по 2018 год возглавляла Ленинградский областной суд.

Подносова скончалась 22 июля после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Соболезнования в связи с кончиной главы Верховного суда выразил Владимир Путин, а также ряд других политических и общественных деятелей России, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Ленинградского областного суда