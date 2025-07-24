Путин посетил прощание с главой Верховного Суда Подносовой

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, сообщил ТАСС 24 июля. Председатель ВС РФ скончалась на 72-м году жизни 22 июля.

Путин возложил букет темных роз к гробу Подносовой. После этого президент выразил соболезнования родным и близким усопшей.

Церемония прощания с Подносовой проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. У ее гроба несет вахту памяти почетный караул. Венки на церемонию прощания прислали госструктуры, руководители различных министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и юридические вузы.

Ирина Подносова скончалась 22 июля после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Она возглавляла Верховный суд России с апреля 2024 года, став первой женщиной на этом посту. Соболезнования в связи с кончиной Подносовой выразил Владимир Путин, а также ряд других политических и общественных деятелей России, включая губернатора Петербурга Александра Беглова.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ имени А. Жданова. Известно, что она училась на одном курсе с Владимиром Путиным. В ходе своей карьеры Подносова работала в судах Ленинградской области, в частности, с 2017 по 2018 год возглавляла Ленинградский областной суд.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома