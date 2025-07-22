Путин выразил соболезнования родным Ирины Подносовой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным председателя Верховного суда Ирины Подносовой, которая скончалась 22 июля в возрасте 71 года. Телеграмма главы государства адресована ее супругу Сергею Подносову и их сыну Егору Подносову. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

"Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу", - говорится в обращении.

Путин отметил, что Ирина Подносова на посту председателя Верховного суда последовательно отстаивала верховенство закона и честно служила Отечеству, а светлая память о ней навсегда сохранится среди ее родных, близких, друзей и коллег.

Как сообщало утром агентство ТАСС, Подносова скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года.

Ранее в этот день соболезнования в связи с кончиной Подносовой выразил губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: Кремль