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Новости 22 июля 2025, 17:55

Путин выразил соболезнования родным Ирины Подносовой

фото ЗакС политика Путин выразил соболезнования родным Ирины Подносовой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным председателя Верховного суда Ирины Подносовой, которая скончалась 22 июля в возрасте 71 года. Телеграмма главы государства адресована ее супругу Сергею Подносову и их сыну Егору Подносову. Текст обращения опубликован на сайте Кремля. 

"Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу", - говорится в обращении. 

Путин отметил, что Ирина Подносова на посту председателя Верховного суда последовательно отстаивала верховенство закона и честно служила Отечеству, а светлая память о ней навсегда сохранится среди ее родных, близких, друзей и коллег. 

Как сообщало утром агентство ТАСС, Подносова скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года. 

Ранее в этот день соболезнования в связи с кончиной Подносовой выразил губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: Кремль


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