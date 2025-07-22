Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной главы Верховного суда Подносовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Текст обращения главы города опубликовала пресс-служба Смольного 22 июля.

"Наша страна понесла большую утрату. Ушла из жизни Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, коллегам", - говорится в тексте публикации.

Беглов назвал Подносову профессионалом высочайшего класса и человеком с безупречной репутацией. Он подчеркнул, что она посвятила сфере правосудия около 50 лет. По словам Беглова, Подносова "ставила во главу угла верховенство закона" и добросовестно работала в интересах России и ее граждан.

Глава Петербурга напомнил, что жизнь почившей была тесно связана с Петербургом. Подносова окончила юридический факультет ЛГУ (ныне – СПбГУ) и начала свой трудовой путь с органов власти Ленинграда. В частности, Подносова занимала должность председателя Ленинградского областного суда.

Соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда также выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны. Это огромная потеря для Родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества, для всех нас…", - говорится в публикации пресс-службы Следкома.

Бастрыкин назвал Подносову достойным представителем юридического факультета ЛГУ. По словам главы Следкома, она проявила себя как "великолепный юрист" и грамотный специалист судебной системы. Он также подчеркнул безупречную репутацию Подносовой и ее авторитет в профессиональном сообществе.

Ирина Подносова скончалась 22 июля после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Она родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ имени А. Жданова. Известно, что она училась на одном курсе с будущим президентом Владимиром Путиным. Пост главы Верховного суда России Подносова заняла в 2024 году, при этом предложение о ее назначении исходило от Путина.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома