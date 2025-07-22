И. о. председателя Верховного суда назначен Юрий Иваненко

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России был назначен его заместитель Юрий Иваненко, сообщила пресс-служба ведомства 22 июля. Предыдущая глава ВС Ирина Подносова скончалась 22 июля после продолжительной болезни.

"Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей Председателя Верховного Суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Юрий Иваненко родился в 1966 году в Омской области. В 1992 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Свой трудовой путь начал с должности судьи Советского районного суда Омска, где позднее стал заместителем председателя. С 1999 по 2009 год являлся членом президиума Омского областного суда.

В 2009-2015 годах Иваненко занимал должность зампредседателя Ленинградского областного суда. В 2015 году был назначен судьей Верховного суда России. С 2024 года занимает должность зампредседателя Верховного суда.

Напомним, предыдущая глава ВС РФ Ирина Подносова скончалась 22 июля после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Известно, что она училась на одном курсе с будущим президентом Владимиром Путиным. С 2013 Подносова также занимала должность зампредседателя Ленинградского областного суда, который позднее возглавляла в 2017-2018 годах.

Пост главы Верховного суда России Подносова заняла в 2024 году. Предложение о ее назначении исходило от Путина.

Анастасия Луценко, фото: сайт Верховного суда