Экс-председатель ТИК №21 Токарев возглавил местную администрацию МО "Колпино"

Бывший председатель Территориальной избирательной комиссии №21 Евгений Токарев занял пост главы местной администрации МО "Город Колпино", сообщение о его избрании на должность появилось на странице муниципалитета во "ВКонтакте" 21 августа. Само избрание состоялось днем ранее.

Выбирать нового главу МА депутатам пришлось из двух кандидатур. Члены муниципального совета проявили полную солидарность и единогласно избрали Токарева.

"Поздравляем Евгения Токарева с назначением на должность главы местной администрации МО г. Колпино! Желаем успеха в работе на благо жителей города", — пожелали новому главе муниципалы.

Предыдущий глава МА Дмитрий Кохно находится под арестом по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В четверг, 21 августа, Колпинский суд продлил ему срок нахождения в СИЗО до 25 октября. Вместе с ним по делу проходят, в частности, депутат Законодательного собрания Олег Милюта и экс-глава Колпинского района Юлия Логвиненко.

Вопросами проведения выборов в Колпино ведает та самая ТИК №21, которой ранее руководил свежеизбранный глава МА. Во главе теризбиркома Токарев находился с октября 2014 по сентябрь 2023 года. От должности он был освобожден по собственному желанию и с тех пор оставался только членом комиссии с правом решающего голоса.

Отметим, что на заседании Горизбиркома, посвященном снятию Токарева с должности, особую радость проявил член ГИК от КПРФ Андрей Беляков. Последний выступил с критикой уходящего главы ТИК и обвинил его в различных нарушениях, вплоть до грубости в свой адрес. Представитель "Единой России" Юрий Кузьмин был более благодушен по отношению к Токареву и назвал его тогда "грамотным юристом" и "интересным человеком". Напоследок теперь уже экс-главу наградили почетной грамотой Горизбиркома.

