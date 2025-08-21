ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
21 августа 2025, 17:40

Суд продлил арест депутату ЗакСа Олегу Милюте

фото ЗакС политика Суд продлил арест депутату ЗакСа Олегу Милюте

Колпинский районный суд Петербурга 21 августа продлил арест депутату Законодательного собрания Олегу Милюте до 25 октября, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 

Также суд продлил меру пресечения другим фигурантам этого дела: бывшему главе местной администрации МО "Колпино" Дмитрию Кохно, бывшей главе районной администрации Юлии Логвиненко и Олегу Лапотко, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Кохно и Лапотко останутся в следственном изоляторе, а Логвиненко - под домашним арестом. 

Напомним, о коррупционном деле в отношении чиновников и депутата Колпинского района стало известно в июне 2025 года. По версии следствия, обвиняемые получили более 14,2 млн рублей от представителей компании "Автодор" за покровительство при заключении государственных контрактов по благоустройству. В июле Милюта пытался оспорить свой арест, но суд с доводами народного избранника не согласился. 

Подробнее о деле в отношении депутата Олега Милюты – читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков / Фото Объединенная пресс-служба судов Петербурга


