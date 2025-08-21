Суд продлил арест депутату ЗакСа Олегу Милюте

Колпинский районный суд Петербурга 21 августа продлил арест депутату Законодательного собрания Олегу Милюте до 25 октября, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Также суд продлил меру пресечения другим фигурантам этого дела: бывшему главе местной администрации МО "Колпино" Дмитрию Кохно, бывшей главе районной администрации Юлии Логвиненко и Олегу Лапотко, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Кохно и Лапотко останутся в следственном изоляторе, а Логвиненко - под домашним арестом.

Напомним, о коррупционном деле в отношении чиновников и депутата Колпинского района стало известно в июне 2025 года. По версии следствия, обвиняемые получили более 14,2 млн рублей от представителей компании "Автодор" за покровительство при заключении государственных контрактов по благоустройству. В июле Милюта пытался оспорить свой арест, но суд с доводами народного избранника не согласился.

Константин Леньков / Фото Объединенная пресс-служба судов Петербурга