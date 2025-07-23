Горсуд оставил под арестом депутата Милюту

Депутат Законодательного собрания Олег Милюта останется под стражей до конца августа, сообщил 23 июля корреспондент ЗАКС.Ру. Городской суд Петербурга со второго раза рассмотрел апелляцию на арест парламентария по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и уменьшил ему срок нахождения в СИЗО на два дня.

Заседание по апелляции должно было состояться неделей ранее, однако его перенесли по просьбе адвоката Виктора Ермолаева. Последний сообщил тогда суду о том, что находился в отпуске.

В апелляционной жалобе адвокат просил заменить подзащитному меру пресечения на домашний арест. При этом он ссылался на чрезмерность избранной меры пресечения и высказывал сомнения в том, что Милюта может скрыться от следствия или же оказать давление на участников процесса. Также он выразил мнение, что тяжесть вменяемого парламентарию преступления сама по себе не может служить основанием для избрания тому ареста.

Депутат, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО, полностью поддержал доводы своего представителя.

Прокурор выступила против смягчения меры пресечения, но в то же время попросила изменить дату, по которую та была избрана. С учетом фактического задержания обвиняемого она ходатайствовала изменить назначенный срок по 23 августа. Ранее Колпинский суд определил Милюту под арест до 25 августа.

Вместе с Милютой обвинение в получении особо крупной взятки предъявлено экс-главе Колпинского района Юлии Логвиненко и бывшему главе местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрию Кохно. По версии следствия, в период с декабря 2024 года они получили не менее 14,2 млн рублей от компании "Автодор" в обмен на помощь с заключением контрактов на благоустройство в Колпино. Также по делу проходит их знакомый Олег Лапотко, его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела стало известно в конце июня. Логвиненко находится под домашним арестом, прочих фигурантов Колпинский районный суд отправил в СИЗО до конца лета. На прошлой неделе оспорить избранную меру, помимо Милюты, пытались Кохно и Лапотко. Рассмотрение апелляции Кохно перенесли на 23 июля, а Лапотко суд оставил под стражей.

После ареста Милюты петербургское отделение "Единой России" приостановило его членство в партии.

UPD: Также Горсуд отклонил апелляцию на арест Кохно до 25 августа. Адвокат просила перевести его под домашний арест. Среди прочего, она отметила, что 8 июля тот был уволен с поста главы МА МО "Город Колпино". По ее мнению, это устраняет возможность использования им должностного положения для давления на свидетелей. Также защитник указала, что Кохно признал вину и сотрудничает со следствием. Кохно тоже просил домашний арест, в своей речи он заявил об отсутствии намерений менять показания. Прокурор против удовлетворения просьбы возражала и просила оставить решение об аресте без изменений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру