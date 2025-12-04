Суд оштрафовал Вишневского* за интервью нежелательной организации

Василеостровский районный суд вновь признал виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ) бывшего депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского* и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Причиной разбирательства стало интервью, которое политик дал в конце 2023 года на ресурсе, связанном с движением "Голос"**, которое полагают связанным с работой Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)***.

Обстоятельства дела уже рассматривались Василеостровским судом, который в августе 2024 года оштрафовал Вишневского* на те же 15 тысяч рублей. "Яблочник" с решением не согласился и оспорил его. В октябре стало известно, что Третий кассационный суд общей юрисдикции частично удовлетворил требования политика и вернул иск для пересмотра в районный суд.

Сам Вишневский* на пересмотр дела не пришел, его интересы в суде представлял Александр Кобринский.

Представитель прокуратуры заявила, что факт участия Вишневского* в интервью "Голосу"** подтвержден, и попросила привлечь политика к административной ответственности. По ее мнению, Вишневский* действовал умышленно, а его выступление в качестве спикера было "активной формой участия" в деятельности организации.

Кобринский заявил о непризнании вины своего доверителя, а акт экспертного исследования назвал недопустимым доказательством. Он заявил, что закон не обязывает граждан самостоятельно проверять статус различных организаций. Он повторил показания Вишневского* о том, что перед интервью тот специально спрашивал о статусе организации, и получил ответ, что она не числится в списке нежелательных.

Отметим, что в июле движение "Голос"** объявило о прекращении своей деятельности. Это произошло после того, как в мае суд приговорил его сопредседателя Григория Мельконьянца к пяти годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации.

Ранее днем Выборгский районный суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей лидера "Яблока" Николая Рыбакова по делу о демонстрации запрещенной символики из-за фотографии политика Алексея Навального****, опубликованной в его социальных сетях. Это означает, что глава партии не сможет участвовать в выборах в сентябре 2026 года.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Минюст внес движение "Голос" в реестр иностранных агентов, Генеральная прокуратура признала "Голос" нежелательной организацией

***Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

****Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру