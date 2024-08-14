Депутата Вишневского* оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Василеостровский районный суд Петербурга 14 августа признал депутата Заксобрания Бориса Вишневского* виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Парламентария оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Поводом для штрафа стало интервью Вишневского* на одном из ресурсов, связанных с движением "Голос"**, которое занимается наблюдением на выборах. По мнению прокуроры, движение может быть связано с одной из нежелательных организаций, деятельность которых запрещена в России. Само интервью было записано в декабре 2023 года. На нем политик обсуждал планы партии "Яблоко", в которой состоит, на президентских выборах.

В ходе процесса представительница прокуратуры напомнила, что Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов. По ее мнению, депутат ведет деструктивную деятельность, и привлечение его к ответственности будет отвечать интересам государства.

— Можно рассматривать дачу интервью как обучение. Спикер может выступать определенным педагогом. Обучение через дискуссию — тоже обучение. "Голос"** не СМИ, чтобы брать интервью. <…> С учетом того, что Борис Вишневский* был признан иностранным агентом, как в целом всем известно, и его деятельность точно так же, нужно отметить, имеет некоторую деструктивную специфику и направлена на дестабилизацию политической обстановки, полагаю, привлечь его к административной ответственности — будет отвечать интересам государственной безопасности, - заявила представитель прокуратуры.

Сам Вишневский* и его представители Андрей Чертков и Александр Кобринский в суде заявляли, что не считают интервью непосредственным участием в чьей-либо деятельности. Они напомнили, что их доверитель дает десятки и сотни комментариев СМИ. Кроме того, они не согласны с взаимосвязью между "Голосом"** и нежелательной организацией.

— Наверное, будет уместно в контексте этого дела начать выступление с одной из цитат из Стругацких. "Все хорошие люди чем-то заняты". Это я говорю сейчас о прокуратуре Василеостровского района. Эти хорошие, и даже замечательные люди очевидно заняты прокурорским надзором за творческой деятельностью депутата Вишневского*. Причем так заняты, что мониторят любые его публикации, любые его контакты со средствами массовой информации, - сказал Чертков.

Протокол на депутата городского парламента был передан в суд ещё в апреле 2024 года. Рассмотрение административного дела неоднократно переносилось.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр иностранных агентов

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