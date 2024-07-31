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Новости 16:08

Суд отложил рассмотрение дела на Вишневского* по статье об участии в нежелательной организации

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение дела на Вишневского* по статье об участии в нежелательной организации

Василеостровский районный суд Петербурга 31 июля в третий раз отложил рассмотрение административного дела в отношении депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского* по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Следующее заседание назначили на 14 августа. Об отложении просил представитель прокуратуры для подготовки позиции. 

Вишневскому* грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поводом для дела стало интервью депутата на одном из интернет-ресурсов, связанных с движением  "Голос"**. Последние, по мнению прокуратуры, якобы связаны с организацией, деятельность которой признана нежелательной и запрещена в России. 

Материалы по делу о связи с нежелательной организацией в отношении "яблочника" находятся в суде с конца апреля. Тогда партия заявила, что расценивает дело как "очередной пример давления на политических оппонентов власти". В ходе судебного разбирательства прошло три заседания. Откладывать рассмотрение дела приходилось из-за неявки в суд авторов административного протокола и непредставления ими в суд правовой позиции. 

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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