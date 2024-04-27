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Новости 12:15

В "Яблоке" считают примером давления протокол за связь с нежелательной организацией на Вишневского*

фото ЗакС политика В "Яблоке" считают примером давления протокол за связь с нежелательной организацией на Вишневского*

Петербургское отделение партии "Яблоко" днем 27 апреля выпустило короткое заявление по поводу составления административного протокола по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении депутата Заксобрания Бориса Вишневского*. В объединении прокол назвали "очередным примером давления на политических оппонентов власти". 

"Абсурдность предъявленных Борису Вишневскому обвинений будет доказываться в суде", - приводят в пресс-службе слова лидера фракции в ЗакСе Александра Шишлова

Основанием для составления протокола стало онлайн интервью Вишневского* участникам движения по наблюдению за выборами "Голос"**, уточнили в "Яблоке". Координатор "Голоса"** в настоящее время является фигурантом уголовного дела об организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). 

Статьей об участии в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. 

Накануне новость об административном деле появилась в ряде городских СМИ. Ее появление совпало с отъездом Вишневского* из города. В партии уточнили, что депутат отправился в ранее запланированный отпуск.  

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

** Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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